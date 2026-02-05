Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbruch in Wohnung

Am Mittwochvormittag ereignete sich der Einbruch in Langenau.

Ulm (ots)

Zwischen 8 und 12 Uhr begaben sich die Einbrecher auf das Grundstück im Veilchenweg. Zunächst versuchten sie die Terassentür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie ein Fenster ein. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Die Einbrecher fanden wohl Bargeld und Schmuck, was sie mitnahmen. Nach derzeitiger Spurenlage dürfte es sich um zwei Einbrecher gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Die werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07345/92900 zu melden.

+++++++++ 0219150 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell