PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbruch in Wohnung
Am Mittwochvormittag ereignete sich der Einbruch in Langenau.

Ulm (ots)

Zwischen 8 und 12 Uhr begaben sich die Einbrecher auf das Grundstück im Veilchenweg. Zunächst versuchten sie die Terassentür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie ein Fenster ein. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Die Einbrecher fanden wohl Bargeld und Schmuck, was sie mitnahmen. Nach derzeitiger Spurenlage dürfte es sich um zwei Einbrecher gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Die werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07345/92900 zu melden.

+++++++++ 0219150 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren