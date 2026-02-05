PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Dreiste Diebin
Am Mittwoch klaute einen Unbekannte eine Geldbörse aus einer Tasche.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr befand sich die 62-Jährige beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Ehinger Straße. Im Einkaufswagen lag ihre Handtasche. In einem unbeobachteten Moment näherte sich eine unbekannte Frau und öffnete die Tasche. Daraus entnahm sie die Geldbörse der 62-Jährigen. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte die Frau erst kurze Zeit später. Bei einer Sichtung der Videoüberwachung konnte der Diebstahl entdeckt werden. Von der Diebin fehlt bislang jede Spur.

