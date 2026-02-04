Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Geldbeutel geraubt

Am Samstag sollen mehrere Unbekannte eine 42-Jährige in Heidenheim überfallen haben.

Ulm (ots)

Zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr war die Geschädigte bei der Pauluskirche hinter dem Rathaus, in der Helmut-Bornefeld-Straße, unterwegs. Dort sollen drei Männer die 42-Jährige bedrängt und festgehalten haben. Während einer der Täter der Frau an den Kopf fasste, gelang es den anderen ihr den Geldbeutel aus der offenen Handtasche zu stehlen. Mehrere Jugendliche wurden auf den Vorfall aufmerksam und kamen hinzu. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Geschädigte blieb unverletzt und erstattet einige Zeit später Anzeige.

Die Kriminalpolizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere die Jugendlichen, werden gebeten sich unter Tel. 07321/322-432 bei der Polizei zu melden. Zu den dunkel gekleideten Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass diese etwa 25 Jahre alt und südländisch oder arabisch aussahen.

++++0195169

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell