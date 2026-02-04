Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Mehrfach betrunken gefahren

Am Montag zog die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Tags darauf hatte der Mann sich wohl nochmals betrunken ans Steuer gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 51-Jährige am Montag kurz vor 17.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in sein Auto gestiegen. Ein Zeuge sah, wie der Mann Schwierigkeiten beim Einsteigen in seinen Opel hatte und scheinbar alkoholisiert wirkte. Anschließend fuhr der Mann davon. Die Polizei wurde informiert und fahndete nach dem Auto. Rund eine Stunde später kehrte der 51-Jährige an seine Wohnanschrift zurück. Da bei dem Fahrer der Verdacht bestand, dass er sich betrunken ans Steuer seines Opels gesetzt hatte, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Doch dem war wohl nicht genug. Bereits am nächsten Morgen wurde der 51-Jährige erneut auffällig. Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie den Opel des 51-Jährigen gegen 9.45 Uhr vom Grundstück habe wegfahren sehen. Zum Fahrer konnte die Hinweisgeberin jedoch keine Angaben machen. Eine sofortige Fahndung nach dem Opel verlief zunächst ergebnislos. Gegen 10.45 Uhr kehrte der Pkw zur Halteranschrift zurück. Nachdem der 51-Jährige den Polizisten die Tür geöffnet hatte, schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen. Der Mann gab auch spontan an, wenige Stunden zuvor Alkohol getrunken zu haben. Die morgendliche Fahrt in alkoholisiertem Zustand hatte er jedoch bestritten. Dass er aber gefahren war, gab er zu. Zur weiteren Klärung seiner Fahrtauglichkeit wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Die soll nun klären ob und wieviel der Mann bei seiner Fahrt am Dienstag intus hatte. Auf den 51-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

