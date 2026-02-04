Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Berauscht aufgefahren

Ein 57-Jähriger ist nach einem Unfall am Dienstag in Göppingen seinen Führerschein los.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 15 Uhr in der Reuschstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Vor dem Opelfahrer stand bereits eine 35-Jährige mit ihrem VW an der roten Ampel. Der 57-Jährige krachte in das Heck des stehenden Autos. Bei dem heftigen Aufprall zog sich die VW-Fahrerin Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf und überprüfte den Opelfahrer auf dessen Verkehrstüchtigkeit. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er stand unter der Einwirkung von Alkohol. Deshalb musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden am VW rund 10.000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten Opel auf ca. 5.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

