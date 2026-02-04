POL-UL: (GP) Lauterstein - Unfall beim Ausparken
Am Dienstag verursachte ein 31-Jähriger in Lauterstein Sachschaden.
Ulm (ots)
Um 12.40 Uhr passierte der Unfall in der Rosenstraße. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Ford Transit rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß er gegen einen geparkten BMW. An dem BMW entstand dabei erheblicher Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Ford wird auf 1.500 Euro geschätzt.
++++ 0211019 (BK)
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell