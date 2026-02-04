Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb zückt Messer

Am Dienstag soll einem 17-Jährigen Geld aus der Tasche gefallen sein.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr befand sich der 17-Jährige laut eigenen Angaben in der Hirschstraße, als ihm zwei Geldscheine aus der Tasche fielen. In der Nähe befand sich ein Unbekannter. Der soll die Scheine sogleich an sich genommen haben. Der 17-Jährige forderte wohl die Herausgabe des Geldes. Der Unbekannte soll daraufhin ein kleines Messer gezückt haben und in Richtung des Jugendlichen gehalten haben. Danach entfernte er sich in Richtung Sedelhofgasse / Albert-Einstein-Platz. Hier wurde er dann aus den Augen verloren. Der Täter soll um die 20 Jahre alt, etwa 180cm groß, korpulent und arabisches Erscheinungsbild haben. Er trug eine schwarze Jacke. Bei dem Messer soll es sich um ein kleines Taschenmesser gehandelt haben. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0212884(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

