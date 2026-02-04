POL-UL: (ES) Kirchheim/A8 - Auto brennt aus
Am Dienstag brannte auf der A8 ein BMW aus.
Ulm (ots)
Gegen 21.45 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem BMW in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Kirchheim-Ost kam es an dem Auto zu einem technischen Defekt. Der Fahrer konnte noch auf dem Seitenstreifen anhalten. Das Feuer erfasste den gesamten BMW und brannte aus. Die Feuerwehr Weilheim löschte den Brand. Während den Einsatzmaßnahmen war die rechte und mittlere Fahrspur gesperrt.
