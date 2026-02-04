Ulm (ots) - Kurz vor 16 Uhr befand sich der 17-Jährige laut eigenen Angaben in der Hirschstraße, als ihm zwei Geldscheine aus der Tasche fielen. In der Nähe befand sich ein Unbekannter. Der soll die Scheine sogleich an sich genommen haben. Der 17-Jährige forderte wohl die Herausgabe des Geldes. Der Unbekannte ...

mehr