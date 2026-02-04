PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrerin gestürzt
Gefährlich überholte am Dienstag ein bislang unbekannter Autofahrer.

Ulm (ots)

Gegen 13.20 Uhr fuhr die 87-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radstreifen in der Söflinger Straße in Richtung Einsteinstraße. Ein Auto soll sie mit geringem Seitenabstand überholt und direkt vor ihr eingeschert sein. Weiterhin soll der Autofahrer den Radstreifen blockiert haben, so dass die Fahrerin des Pedelec versuchte auf den Gehweg auszuweichen. Dabei stürzte sie vom Fahrrad und erlitt leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum unbekannten Auto geben können.

+++++++ 0213078(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

