POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrerin gestürzt

Gefährlich überholte am Dienstag ein bislang unbekannter Autofahrer.

Ulm (ots)

Gegen 13.20 Uhr fuhr die 87-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radstreifen in der Söflinger Straße in Richtung Einsteinstraße. Ein Auto soll sie mit geringem Seitenabstand überholt und direkt vor ihr eingeschert sein. Weiterhin soll der Autofahrer den Radstreifen blockiert haben, so dass die Fahrerin des Pedelec versuchte auf den Gehweg auszuweichen. Dabei stürzte sie vom Fahrrad und erlitt leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum unbekannten Auto geben können.

