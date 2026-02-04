Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Schwelbrand im Papiercontainer

Am Dienstag brannte es in Laupheim in einem Papiercontainer.

Ulm (ots)

Kurz nach 18.45 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei ein stark qualmender Papiercontainer in der Bronner Straße gemeldet. Der stand auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhausgeländes. Die Feuerwehr rückte an und flutete den Container mit Wasser. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und klärt, wie es zu dem Schwelbrand kommen konnte. Ob ein Schaden am Container entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln.

