Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Schwelbrand im Papiercontainer
Am Dienstag brannte es in Laupheim in einem Papiercontainer.

Ulm (ots)

Kurz nach 18.45 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei ein stark qualmender Papiercontainer in der Bronner Straße gemeldet. Der stand auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhausgeländes. Die Feuerwehr rückte an und flutete den Container mit Wasser. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und klärt, wie es zu dem Schwelbrand kommen konnte. Ob ein Schaden am Container entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln.

++++0213616

Bernd Kurz, Tel.: 0731 188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

