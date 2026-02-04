Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oggelshausen - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Montag flüchtete ein Unfallverursacher in Oggelshausen von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr fuhr eine 41-Jährige mit ihrem BMW in der Buchauer Straße. Aus Richtung Biberach kam ihr ein Pkw entgegen. Der sei wohl in einer Rechtskurve über die Mittellinie geraten und die beiden Autos streiften sich. An beiden Fahrzeugen rissen die Außenspiegel ab. Während die BMW-Fahrerin anhielt und wartete, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Bad Buchau. Anschließend erstattete die 41-Jährige Anzeige. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem Flüchtigen. Anhand der aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen Ford, Typ Fiesta oder B-Max handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07371/938-0 entgegen. Der Schaden am BMW wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

