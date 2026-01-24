Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Rheinzabern (ots)

Am 23.01.2026, gegen 12:30 Uhr, wurde ein 68-jähriger Fahrer mit seinem PKW in Rheinzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

