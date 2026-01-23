POL-PDLD: E-Bike aufgefunden - Eigentümer gesucht
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Donnerstag wurde ein schwarz-weißes E-Bike der Marke Fischer in Bad Bergzabern aufgefunden. Es steht im Raum, dass dieses entwendet wurde und der/die Geschädigte das Fehlen noch nicht bemerkt oder bisher nicht zur Anzeige gebracht hat. Der Eigentümer kann sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden, um sein Eigentum zurück zu erhalten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell