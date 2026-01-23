Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike aufgefunden - Eigentümer gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde ein schwarz-weißes E-Bike der Marke Fischer in Bad Bergzabern aufgefunden. Es steht im Raum, dass dieses entwendet wurde und der/die Geschädigte das Fehlen noch nicht bemerkt oder bisher nicht zur Anzeige gebracht hat. Der Eigentümer kann sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden, um sein Eigentum zurück zu erhalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell