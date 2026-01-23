PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raub auf Tankstelle

Edenkoben (ots)

Am Donnerstagabend, 22.01.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben.

Unter Vorhalt einer Waffe erbeutete der Täter Bargeld im vierstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Der Unbekannte war ca. 25-30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, schwarzen Jeans, schwarzen Sneaker und einer dunklen Kopfbedeckung. Das Gesicht hatte er mit einem schwarzen Schal vermummt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06323-9550 oder per E-Mail an KILandau.K43@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

