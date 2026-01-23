POL-PDLD: Böbingen - Vorfahrt nicht beachtet

Wörth am Rhein (ots) - Am 20.01.26 gegen 19.30h bemerkte ein Mann über seine smarten und vernetzten Endgeräte, dass soeben versucht wurde in Karlsruhe unberechtigt mit seiner EC-Karte zu bezahlen. Sofort informierte er das dortige Ladengeschäft und die Polizei, die die Diebin feststellte und gegen sie ein Strafverfahren einleitete. Wie sich nachvollziehen ließ, verlor der Mann zuvor in Wörth seine Geldbörse inkl. ...

mehr