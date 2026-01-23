POL-PDLD: Böbingen - Vorfahrt nicht beachtet
Böbingen (ots)
Gestern, am späten Nachmittag (22.01., 17:45h), befuhr ein PKW-Fahrer von Böbingen kommend die K36 und wollte auf die K6 in Richtung Altdorf auffahren. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines von links kommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, die Fzg. mussten abgeschleppt werden.
