Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - Vorfahrt nicht beachtet

Böbingen (ots)

Gestern, am späten Nachmittag (22.01., 17:45h), befuhr ein PKW-Fahrer von Böbingen kommend die K36 und wollte auf die K6 in Richtung Altdorf auffahren. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines von links kommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, die Fzg. mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

