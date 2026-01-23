Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sittlichkeitsdelikt in Germersheim - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Am Donnerstagabend, dem 22.01.26, kam es in der Germersheimer Innenstadt zu einem Sittlichkeitsdelikt. Ein junges Mädchen durchquerte gegen 19:30 Uhr den Schwanenweiher, als plötzlich ein unbekannter Jugendlicher an sie herantrat und in obszöner Weise ansprach. Als das junge Mädchen nicht reagierte, hielt der Tatverdächtige diese unvermittelt am Arm fest und berührte sie unsittlich. Die Geschädigte löste sich anschließend aus dem Griff und flüchtete nach Hause.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 16-17 Jahre alt, circa 165-170cm groß, dunkle Haare, leichter Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze, graue Handschuhe, graue Jogginghosen, schwarz-weiße Nike-Sneakers sowie eine silberfarbene Kette.

Die Kriminalpolizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07274-9580 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter kilandau.k42@polizei.rlp.de, an die Kriminalpolizei übermittelt werden.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

-Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

-Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

-Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

-Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx .

-Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

-Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

-Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

-Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell