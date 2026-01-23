POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen
Germersheim (ots)
Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in der Josef-Probst-Straße durch. Im Kontrollzeitraum von etwa einer Stunde waren insgesamt neun Autofahrer zu schnell unterwegs. Der "Spitzenreiter" wurde bei erlaubten 50 mit 75 km/h gemessen.
