POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots) - Am Donnerstagabend, dem 22.01.26, kam es in der Germersheimer Innenstadt zu einem Sittlichkeitsdelikt. Ein junges Mädchen durchquerte gegen 19:30 Uhr den Schwanenweiher, als plötzlich ein unbekannter Jugendlicher an sie herantrat und in obszöner Weise ansprach. Als das junge Mädchen nicht reagierte, hielt der Tatverdächtige diese unvermittelt am Arm fest und berührte sie unsittlich. Die ...

