POL-PDLD: Edesheim - Ungesicherte Ladung
Edesheim (ots)
Gebührenpflichtig verwarnt wurde am Freitagmorgen (23.01.2026,10.40 Uhr) auf der L 516 zwischen Edesheim und Roschbach ein Winzer aus dem Landkreis, weil er seine auf zwei Anhängern mitgeführten Weinkisten nicht ausreichend gesichert hatte. Er durfte erst seine Fahrt fortsetzen, nachdem er die Ladung mit Spanngurten befestigt hatte.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell