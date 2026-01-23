POL-PDLD: Edesheim - Ungesicherte Ladung

Edenkoben (ots) - Am Donnerstagabend, 22.01.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben. Unter Vorhalt einer Waffe erbeutete der Täter Bargeld im vierstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Unbekannte war ca. 25-30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, schwarzen Jeans, schwarzen Sneaker und einer dunklen ...

mehr