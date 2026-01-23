PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Falschfahrer verursacht Verkehrsunfallflucht

POL-PDLD: Landau - Falschfahrer verursacht Verkehrsunfallflucht
  • Bild-Infos
  • Download

Landau (ots)

Am 23.01.2026, gegen 14:57 Uhr kam es auf der B10, zwischen den Anschlussstellen Landau-Nord und Landau-Godramstein, in Fahrtrichtung Pirmasens zu einem Verkehrsstau aufgrund der dortigen Baustelle. Dies nahm augenscheinlich ein Verkehrsteilnehmer mit seinem dunklen BMW 3er-Touring mit Münchner Kennzeichen zum Anlass sein Fahrzeug zu wenden und entgegen der Fahrtrichtung auf der B10 zurückzufahren. Im Rahmen der Falschfahrt touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite das rechte Fahrzeugheck eines anderen Verkehrsteilnehmers. Der BMW-Fahrer entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Fahrzeug, dem Kennzeichen oder dem Fahrer nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder via E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
PK Thomas

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

