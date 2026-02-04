Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Elektroscooter prallt gegen Auto

Leichte Verletzungen erlitt ein 15-Jähriger am Dienstag in Ehingen. Der stürzte auf glatter Straße.

Der Unfall ereignete sich um 7.20 Uhr in der Georg-Zoller-Straße. Der Jugendliche war auf dem Gehweg in Richtung Krankenhaus unterwegs. Als er vom Gehweg auf die Straße wechselte, kam er aufgrund von Glätte zu Fall. Der Junge stürzte auf die Straße und prallte noch leicht gegen einen Ford Transit. Der 15-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in die nahegelegene Klinik verbracht. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf und verständigte die Eltern. An dem Roller ist ein Schaden von rund 100 Euro entstanden. Das Auto blieb wohl unbeschädigt.

