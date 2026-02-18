Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfall und Geschwindigkeitskontrollen

Heilbronn (ots)

Hüffenhardt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leicht Verletzten

Gegen 13 Uhr ereignete sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 590 bei Hüffenhardt. Auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 3941 in Richtung Kälberthausen wollte eine 30-jährige VW-Lenkerin abbiegen, als ein hinter ihr fahrender 23-Jähriger mit seinem Seat Leon zum Überholen ansetzte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Im Zuge des Aufpralls erlitt die Frau leichte Verletzungen, ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. Der Gesamtschaden an beiden Pkw beträgt etwa 14.000 Euro.

Obrigheim: Geschwindigkeitsmessungen - Bilanz Am Dienstag führte die Verkehrspolizei Weinsberg auf der Bundesstraße 292 bei Obrigheim auf Höhe der Kreisstraße 3939 zur Asbacher Höhe Geschwindigkeitsmessungen durch. Zwischen 08:30 Uhr und 14:30 Uhr wurden mehr als 1.600 Fahrzeuge gemessen und insgesamt 44 Verstöße festgestellt. Im betreffenden Bereich gilt das Tempolimit 100 km/h für Autofahrer und 60 km/h für LKW. Die Mehrheit der Verstöße erfolgte im geringfügigen Bereich, sieben Verstöße lagen im Punktebereich und werden teilweise Fahrverbote zur Folge haben. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 156 km/h.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell