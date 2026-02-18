Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Täter ermittelt, Walplakat beschädigt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Mülltonnenbrände - Täter ermittelt

Nachdem in Wertheim Anfang der Woche mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6218228), konnte die Polizei bereits den Täter ermitteln. Am Montagnachmittag und in der Nacht auf Dienstag brannten in der Wertheimer Bismarckstraße mehrere Mülltonnen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 71 Jahre alte Verursacher ausfindig gemacht werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Bad Mergentheim: Wahlplakate beschmiert

Unbekannte beschädigten am Dienstag ein Wahlplakat in Bad Mergentheim. Die Täter beschädigten es vermutlich im Laufe des Dienstags, indem sie mit einem weißen Filzstift darauf schrieben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell