Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Freitagnachmittag (13.02.2026) stieß ein unbekannter Fahrer in der Ziegelstraße beim Abbiegen mit einem Kind auf dem Radweg zusammen. Er erkundigte sich kurz nach dessen Befinden und entfernte sich dann vom Unfallort. Das Kind wurde leicht verletzt und das Fahrrad beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen des Vorfalls.

Etwa gegen 14.15 Uhr fuhr ein 11-jähriger Junge in Begleitung von zwei weiteren Kindern die Ziegelstraße stadtauswärts auf dem Radweg entlang. Zwischen den von der Ziegelstraße abgehenden Straßen Weidekamp und Max-Reger-Straße wäre ein ebenfalls stadtauswärts fahrender Kastenwagen in eine Grundstückseinfahrt gebogen und hätte dabei das Fahrrad des Jungen touchiert. Das Kind wäre über den Lenker gestürzt und dann gegen die rechte Fahrzeugpartie gestoßen.

Der Fahrer des Fahrzeuges wäre ausgestiegen und hätte sich nach dem Befinden des Kindes erkundigt. Außerdem hätte der Mann den Lenker des Fahrrades wieder gerade gebogen. Danach hätte sich der Mann entfernt, ohne zuvor seine Personalien mitzuteilen oder die Polizei zu informieren.

Der unbekannte Fahrer des grünen Kastenwagens soll laut Beschreibung des Kindes zwischen 35 und 45 Jahre alt sein, etwa 170-175 cm groß gewesen sein und eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Jogginghose getragen haben. Der Mann hätte einen Vollbart gehabt und hochdeutsch gesprochen.

In dem Fahrzeug sollen sich außer dem Fahrer zwei weitere Männer befunden haben, die der Junge jedoch nicht näher beschreiben könnte. Das Fahrzeug soll laut Kennzeichen aus Ostholstein kommen.

Der 11-Jährige wurde leicht verletzt, Fahrrad und Fahrradhelm wurden beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell