POL-HL: Eutin/Ostholstein Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb - mehrere Tiere verendet

Lübeck (ots)

Samstagfrüh (14.02.2026) brannte die Mehrzweckhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Sielbecker Landstraße. Passanten und Anwohner informierten die Feuerwehr. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Es sind jedoch mehrere Tiere des Hofes durch den Brand verendet. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Eutin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine Zeitungsausträgerin und ein Verkehrsteilnehmer meldeten etwa gegen 04.30 Uhr Rauch und Feuerschein bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Eutin Sielbeck.

Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sowie das Technische Hilfswerk waren in der Nacht im Einsatz, um das Feuer in einer Mehrzweckhalle zu löschen. In der unterschiedlichen Bereichen der Halle waren eine Werkstatt, größere Maschinen als auch Werkzeug sowie Düngemittel untergebracht.

Trotz der Löscharbeiten sind fünf Alpakas und sechs Schafe mit Lämmern sowie zahlreiche Hühner verendet, die in Ställen hinter der brandbetroffenen Halle untergebracht waren. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Eutin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

