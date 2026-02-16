PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen
Fahrer kommt von der Straße ab - schwer verletzt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) ereignete sich auf der Landesstraße 92 zwischen Lübeck und Bliestorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer von der Fahrbahn abkam und sich schwere Verletzungen zuzog. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kronsforder Hauptstraße von Lübeck kommend in Richtung Bliestorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er mit seinem Ford mehrere Bäume und kam im Graben zum Stehen.

Der Mann aus dem Herzogtum-Lauenburg erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nachdem der 48-Jährige von der Feuerwehr gerettet worden war, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

An dem Ford entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zudem kam es zu Flur- und Baumschäden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 25.000EUR geschätzt. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit unklar. Es wird geprüft, ob ein Wildwechsel ursächlich sein könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck

