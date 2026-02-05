Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum-Linden - Tresor entwendet

Bochum (ots)

Tresor aus Keller entwendet: Nach einem Einbruch in Bochum-Linden bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, 4. Februar, im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 21.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung an der Straße "Im Ostholz", indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Einbrecher durchwühlten alle Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen Tresor aus dem Keller.

Nach aktuellem Kenntnisstand luden sie den Tresor auf eine Sackkarre, bedeckten ihn mit einer Decke o.ä. und transportierten ihn ab.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, meldet sich bitte unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 an die Kriminalpolizei.

