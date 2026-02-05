PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (73) wird um ihr Erspartes gebracht - Polizei warnt vor Computerbetrug:

Bochum (ots)

Auf Grund eines angeblichen Computervirus gewährt eine 73-jährige Bochumerin am Mittwochabend, 4. Februar, Betrügern Zugriff auf ihr Konto.

Gegen 19 Uhr surfte die Bochumerin mit ihrem Laptop im Internet. Ein vermeintlicher Virus ploppte auf und sie wählte die eingeblendete Rufnummer - angeblich ein Computer-Kundenservice. Am Ende der Leitung wartete jedoch ein Betrüger, der sie erfolgreich aufforderte, Zugriff auf ihr Konto zu gewähren. Später bemerkte die 73-Jährige, dass Geld abgebucht worden war.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bochum warnt ausdrücklich:

   - Geben Sie niemals Zugangsdaten, TANs oder Codes weiter.
   - Erteilen Sie Unbekannten keinen Fernzugriff auf Ihren Computer.
   - Lassen Sie sich nicht verunsichern oder unter Druck setzen.
   - Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort.
   - Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, informieren Sie die 
     Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 12:40

    POL-BO: Raub im Stadtgarten Wattenscheid - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am Mittwoch, 4. Februar, in Bochum-Wattenscheid hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach zwei tatverdächtigen Männern. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 29-jährige Bochumerin gegen 15.30 Uhr im Stadtgarten unterwegs, als sie in Höhe der Freilichtbühne unvermittelt von zwei Unbekannten von ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 05:07

    POL-BO: Kind (10) bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 4. Februar, auf der Alten Straße in Witten-Bommern wurde ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt. Es war unmittelbar hinter einem haltenden Bus auf die Fahrbahn getreten. Gegen 14.45 Uhr befuhr eine 44-jährige Wittener Autofahrerin die Alte Straße in Fahrtrichtung Bodenborn. Auf Höhe der Hausnummer 29 hielt zeitgleich auf der Gegenfahrbahn ein Linienbus ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:54

    POL-BO: Verkehrsunfall am Castroper Hellweg - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 2. Februar, gegen 12.10 Uhr am Castroper Hellweg, an dem ein Junge im Grundschulalter beteiligt war, bittet die Polizei um Hinweise. Ein Autofahrer (70, aus Bochum) fuhr auf dem Castroper Hellweg stadteinwärts, als in Höhe der Hausnummer 473 nach aktuellem Kenntnisstand plötzlich ein Junge auf die Fahrbahn lief und gegen die Beifahrertür stieß. Der 70-Jährige hielt ...

    mehr
