Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (73) wird um ihr Erspartes gebracht - Polizei warnt vor Computerbetrug:

Bochum (ots)

Auf Grund eines angeblichen Computervirus gewährt eine 73-jährige Bochumerin am Mittwochabend, 4. Februar, Betrügern Zugriff auf ihr Konto.

Gegen 19 Uhr surfte die Bochumerin mit ihrem Laptop im Internet. Ein vermeintlicher Virus ploppte auf und sie wählte die eingeblendete Rufnummer - angeblich ein Computer-Kundenservice. Am Ende der Leitung wartete jedoch ein Betrüger, der sie erfolgreich aufforderte, Zugriff auf ihr Konto zu gewähren. Später bemerkte die 73-Jährige, dass Geld abgebucht worden war.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bochum warnt ausdrücklich:

- Geben Sie niemals Zugangsdaten, TANs oder Codes weiter. - Erteilen Sie Unbekannten keinen Fernzugriff auf Ihren Computer. - Lassen Sie sich nicht verunsichern oder unter Druck setzen. - Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort. - Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, informieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell