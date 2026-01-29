Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260129.1 Schwentinental: Nach Gewalttat im Dezember 2023 - Mann auf veröffentlichten Fotos nicht tatbeteiligt - (Folgemeldung zu 231219.1 und 250715.2)

Schwentinental (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17. Dezember 2023 kam es in der Dieselstraße zu einem Angriff auf einen damals 19 Jahre alten Mann. Dieser erlitt dadurch schwere Gesichtsverletzungen. Im Juli 2025 hat die Polizei zwei Fotos veröffentlicht und Bevölkerung und Medien um Mithilfe nach der Suche eines vermeintlich abgebildeten Tatbeteiligten gebeten.

Im Dezember 2023 gegen 04:30 Uhr sei der Geschädigte in der Dieselstraße zwischen Diskothek und Fast-Food-Restaurant angegriffen worden. Vier männliche Personen sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Ein Zeuge will damals kurze Zeit nach der Tat einen der Männer in einem Supermarkt wiedererkannt haben. Da im Julii 2025 die Ermittlungsansätze, auch nach einer Vorstellung des Falles bei Aktenzeichen XY im April 2025, ausgeschöpft waren, wurden mit einem richterlichen Beschluss Bilder veröffentlicht, die einen Tatverdächtigen zeigen sollten.

Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Person, die auf den Fahndungsbildern abgebildet ist, keine Tatbeteiligung an der Gewalttat vor dem Atrium vom 17.12.23 nachgewiesen werden konnte.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere die Bilder des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell