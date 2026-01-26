Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260126.3 Plön: 16-Jähriger gefährdet den Straßenverkehr und verunfallt schwer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Plön (ots)

Sonntagmorgen, 25.Januar 2026, gegen 8:30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Plön im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen Rotlichtverstoß fest. Anhaltezeichen missachtete der Fahrzeugführer und entzog sich durch erhöhen der Geschwindigkeit einer Kontrolle. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt gefährdete der Fahrzeugführer mehrere Verkehrsteilnehmer und verunfallte anschließend im Bereich Sandkaten. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche Geschädigte.

Nach jetzigem Ermittlungsstand leitete der 16-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes in Plön an der Kreuzung Rautenbergstraße / Rodomtorstraße nach kurzem Anhalten an einer roten Ampel einen Abbiegevorgang ein. Eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung bemerkte dies und setzte sich seitlich vor den Mercedes, um eine Verkehrskontrolle durchführen zu können. Der Fahrzeugführer beschleunigte daraufhin jedoch und setze seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Eutin fort.

Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf, der Mann wechselte während der Verfolgung mit seinem Fahrzeug mehrfach den Fahrstreifen und geriet auch in den Gegenverkehr, zudem überholte er andere Verkehrsteilnehmer in rasanter Fahrweise. Durch deutliche Anhaltezeichen und Zuschaltung des Martinshornes und des Blaulichtes versuchten die Polizeikräfte vergeblich den Fahrzeugführer zum Anhalten zu bewegen. In einer Linkskurve an der Einmündung Sandkaten in Fahrtrichtung Eutin kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Grundstückmauer.

Der junge Fahrzeugführer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen. Aufgrund seines Alters ist dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bösdorf und Plön unterstützten bei den Reinigungsmaßnahmen und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeistation Schwentinental unter der Rufnummer 04307-82360 in Verbindung zu setzen. Zeuginnen und Zeugen werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin Polizeidirektion Kiel

