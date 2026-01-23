PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260123.2 Preetz: Tatverdächtiger hat sich bei der Polizei gemeldet - Folgemeldung zu 260114.1

Preetz (ots)

Nachdem bekannt wurde, dass bei dem Böllerwurf durch das offene Fenster Personen verletzt wurden, hat sich der Täter bei der Polizeistation Preetz gemeldet. Unmittelbar nachdem der tatverdächtige Jugendliche erfahren hatte, dass bei dem "Böllerwurf" Personen verletzt wurden, meldete er sich bei der Polizei. Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) wurde die Aussage schriftlich festgehalten. Der junge Täter bereute seine Tat.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

  • 23.01.2026 – 10:46

    POL-KI: 260123.1 Kiel: Unerwünschte Person an der Hebbelschule

    Kiel (ots) - Am Mittwoch kam es um 9:00 Uhr zu einem zu einem polizeilichen Einsatz an der Hebbelschule. Ein männliche Person hielt sich in den Räumlichkeiten der Schule auf und wollte diese nach Aufforderung der Schulleitung nicht verlassen. Am 21.01.26 gegen 9:00 Uhr unterstützten Kollegen des 1. Polizeirevier die Schulleitung der Hebbelschule in der Feldstraße. ...

  • 22.01.2026 – 18:49

    POL-KI: 260122.1 Kiel: Friedlicher Verlauf einer Versammlungslage vor dem Landtag

    Kiel (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es vor dem Landtag in Kiel zu einer angezeigten prokurdischen Versammlung, an der im Verlauf bis zu 1.100 Personen teilnahmen. Die Versammlung verlief störungsfrei. Die Versammlung startete um 15:10 Uhr am Kieler Landtag. Der Anzeigende hatte 1000 Teilnehmer erwartet. Diese trafen mit stetigem Zulauf am Versammlungsort ein. In ...

