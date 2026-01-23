POL-KI: 260123.2 Preetz: Tatverdächtiger hat sich bei der Polizei gemeldet - Folgemeldung zu 260114.1

Kiel (ots) - Am Mittwoch kam es um 9:00 Uhr zu einem zu einem polizeilichen Einsatz an der Hebbelschule. Ein männliche Person hielt sich in den Räumlichkeiten der Schule auf und wollte diese nach Aufforderung der Schulleitung nicht verlassen. Am 21.01.26 gegen 9:00 Uhr unterstützten Kollegen des 1. Polizeirevier die Schulleitung der Hebbelschule in der Feldstraße. ...

mehr