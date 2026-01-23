POL-KI: 260123.2 Preetz: Tatverdächtiger hat sich bei der Polizei gemeldet - Folgemeldung zu 260114.1
Preetz (ots)
Nachdem bekannt wurde, dass bei dem Böllerwurf durch das offene Fenster Personen verletzt wurden, hat sich der Täter bei der Polizeistation Preetz gemeldet. Unmittelbar nachdem der tatverdächtige Jugendliche erfahren hatte, dass bei dem "Böllerwurf" Personen verletzt wurden, meldete er sich bei der Polizei. Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) wurde die Aussage schriftlich festgehalten. Der junge Täter bereute seine Tat.
Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel
