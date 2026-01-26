Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260126.2 Schwentinental: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person auf der B 76

Schwentinental (ots)

Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 76 in Höhe Schwentinental / Raisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ein weiterer Unfallbeteiligter kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 76 in Richtung Plön musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel Astra die Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Plön. Vor ihm befuhr ein 26-jähriger Mann mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Fahrbahn in gleiche Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Opelfahrer offensichtlich ungebremst auf den vor ihm fahrenden Traktor auf, hierbei durchstieß das am Heck befestigte Schneidwerkzeug die Frontscheibe und verletzte den 50-jährigen Fahrzeugführer lebensgefährlich. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Der 26-jährige Traktorfahrer erlitt eine Schockverletzung und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die B76 in Fahrtrichtung Preetz voll bis in die frühen Morgenstunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme der beiden Fahrzeuge an. Ein Sachverständiger erschien vor Ort für die Rekonstruktion des Unfalls. Die Unfallermittlungen führt die Polizeistation Schwentinental.

Stephanie Lage, Pressesprecherin Polizeidirektion Kiel

