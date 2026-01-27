PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260127.1 Preetz: 57-jähriger Vermisster wieder da

Preetz (ots)

Der seit gestern Vormittag vermisste 57-jährige Mann konnte heute morgen in Preetz angetroffen werden.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

