Polizei Bochum

POL-BO: Kind (10) bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 4. Februar, auf der Alten Straße in Witten-Bommern wurde ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt. Es war unmittelbar hinter einem haltenden Bus auf die Fahrbahn getreten.

Gegen 14.45 Uhr befuhr eine 44-jährige Wittener Autofahrerin die Alte Straße in Fahrtrichtung Bodenborn. Auf Höhe der Hausnummer 29 hielt zeitgleich auf der Gegenfahrbahn ein Linienbus an einer Haltestelle. Aus diesem stieg eine zehnjährige Fußgängerin aus Witten aus und trat unmittelbar auf die Fahrbahn. Dabei stieß sie mit dem vorbeifahrenden Auto zusammen und stürzte.

Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in Begleitung ihrer Eltern von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell