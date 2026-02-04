Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Wittener Seniorenresidenz - Polizei bittet um Hinweise

Witten (ots)

Nach einem Einbruch in eine Seniorenresidenz an der Goethestraße in Witten bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Eine Mitarbeiterin (38, aus Witten) bemerkte am Dienstag, 3. Februar, gegen 23.30 Uhr drei unbekannte Personen. Diese verließen die Einrichtung mit einem Tresor, den sie zuvor aus einem Büro entwendet hatten. Die 38-Jährige verständigte die Polizei.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

- 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schlanke Statur - markante Nase - olivgrüne Jacke - helle Mütze mit weißem Streifen - Jeans

2. Tatverdächtiger:

- 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schlanke Statur

3. Tatverdächtiger:

- 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - stämmige Statur

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell