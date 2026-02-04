Polizei Bochum

POL-BO: Taschendiebstahl in Bochumer Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Zu einem Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil einer 63-jährigen Dortmunderin ist es am Dienstag, 3. Februar, in einer Supermarktfiliale am Lütgendortmunder Hellweg 206 in Bochum gekommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr im Bereich der Kühltheke. Die Geschädigte wurde auf zwei Frauen aufmerksam, die sich ihr auffällig näherten. Anschließend stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlt. Noch bevor die Polizei eintraf, konnten die beiden flüchten.

Die zwei Frauen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtige

- ca. 16 bis 18 Jahre alt - ca. 155 bis 165 cm groß - schlanke Statur - dunkler Mantel - graue Jogginghose - auffällige Glitzerschuhe

2. Tatverdächtige

- ca. 16 bis 20 Jahre alt - ca. 170 bis 180 cm groß - schlanke Statur - dunkler Mantel - braune Felltasche

Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-8205 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

