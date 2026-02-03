Polizei Bochum

POL-BO: "Gib mir, was du hast": Herner (30) von zwei Unbekannten ausgeraubt

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubdelikts am Montag, 2. Februar, in Herne und sucht nach zwei Tatverdächtigen.

Nach bisherigem Stand war ein 30-jähriger Herner gegen 18.15 Uhr zu Fuß im Bereich Bebelstraße/Von-der-Heyd-Straße unterwegs, als er vor dem dortigen Lebensmittelladen von zwei bislang Unbekannten angesprochen wurde.

Mit den Worten "Gib mir, was du hast" wurde der 30-Jährige von den beiden unvermittelt geschlagen und getreten. Anschließend durchsuchten sie die Hosentaschen des jungen Mannes und entwendeten sein Portemonnaie. Der Herner wurde dabei leicht verletzt.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: etwa 20-25 Jahre alt, 185-190 cm groß, schlank, laut Zeugenaussagen "dunkle Hautfarbe", blauer Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose, schwarze Weste.

2. Tatverdächtiger: etwa 20-25 Jahre alt, 165-170 cm groß, dunkle Jacke, dunkle Jeanshose, graue Mütze, Skelett-Tattoo auf dem linken Handrücken.

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell