Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (71) am Geldautomaten beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Raubdelikt an einem Geldautomaten und bittet um Zeugenhinweise.

Als eine Bochumerin (71) am Montag, 2. Februar, gegen 12.50 Uhr an einem Geldautomaten einer Bankfiliale an der Markstraße 415 Geld abheben wollte, wurde sie plötzlich von mehreren Unbekannten zur Seite gestoßen. Die Personen entnahmen das Geld aus dem Ausgabefach und flüchteten in Richtung Königsallee.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei oder vier männliche Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren handeln. Lediglich einer von ihnen konnte näher beschrieben werden: 1,45 bis 1,50 m groß, dunkelblonde kurze Haare, dunkelblaue Jeanshose.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

