PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Kiosk-Einbruch: Polizei fahndet nach zwei Tätern

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Einbruchsversuch in Bochum-Langendreer am Freitagmorgen, 30. Januar. Es werden Zeugen gesucht.

Mit dem Gitterrost eines Gullys versuchten zwei unbekannte Personen um kurz vor 4.30 Uhr in den Kiosk an der Hohen Eiche 13 einzudringen. Das Glas brach, doch die Tür hielt dem Wurf stand, woraufhin die Einbrecher ohne Beute abzogen.

Die Täter werden als dunkel gekleidete Personen beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8210 (-4441 Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:30

    POL-BO: Falsche Techniker: Zwei Senioren werden von zwei unbekannten Männern betrogen

    Bochum (ots) - Unter dem Vorwand, Probleme am Fernsehprogramm zu beheben, sind auf dem Knüwerweg in Bochum zwei Senioren Betrügern zum Opfer gefallen. Die beiden angeblichen Techniker eines Telekommunikationsunternehmens klingelten um 11.30 Uhr am 29. Januar bei einem 85-jährigen Bochumer - wenig später auch bei einer 88-jährigen Bochumerin in einer anderen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:56

    POL-BO: Einbrecherin von Anwohnerin überrascht: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstag, 29. Januar, in Bochum-Weitmar bittet die Polizei um Hinweise. Nach aktuellem Stand verschaffte sich eine bislang Unbekannte gegen 12.25 Uhr Zutritt in eine Wohnung im Bereich "An der Landwehr" (in der Nähe des Supermarkts). Im Schlafzimmer traf die Einbrecherin auf die Anwohnerin (34) und flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren