Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Kiosk-Einbruch: Polizei fahndet nach zwei Tätern

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Einbruchsversuch in Bochum-Langendreer am Freitagmorgen, 30. Januar. Es werden Zeugen gesucht.

Mit dem Gitterrost eines Gullys versuchten zwei unbekannte Personen um kurz vor 4.30 Uhr in den Kiosk an der Hohen Eiche 13 einzudringen. Das Glas brach, doch die Tür hielt dem Wurf stand, woraufhin die Einbrecher ohne Beute abzogen.

Die Täter werden als dunkel gekleidete Personen beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8210 (-4441 Kriminalwache) um Hinweise.

