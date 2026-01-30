PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecherin von Anwohnerin überrascht: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstag, 29. Januar, in Bochum-Weitmar bittet die Polizei um Hinweise.

Nach aktuellem Stand verschaffte sich eine bislang Unbekannte gegen 12.25 Uhr Zutritt in eine Wohnung im Bereich "An der Landwehr" (in der Nähe des Supermarkts).

Im Schlafzimmer traf die Einbrecherin auf die Anwohnerin (34) und flüchtete anschließend gemeinsam mit einem unbekannten Mann, der sich vor der Wohnung aufhielt.

Die tatverdächtige Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, 150 - 160 cm groß, kräftige Statur. Sie trug schwarze Kleidung, ein beiges Kopftuch und eine schwarze Tasche. Der Mann trug zur Tatzeit einen blauen Trainingsanzug, eine schwarze Weste und braun-weiße Schuhe.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 15:31

    POL-BO: Bochumerin (82) wird in hilfloser Lage bestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Bereits am Dienstagabend, 27. Januar gegen 20.30 Uhr, ist eine 82-jährige Bochumerin in der Innenstadt Brückstraße in Höhe Große Beckstraße in Bochum gemein bestohlen worden. Die Seniorin war fußläufig unterwegs und stürzte auf dem Gehweg. Dabei ließ sie ihre Handtasche und die Einkaufsbeutel fallen. Zwei Männer eilten herbei und hal-fen ihr ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:35

    POL-BO: Verkehrsunfall an der Herner Straße - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

    Bochum (ots) - Zwei verletzte Personen, zwei Autos mit Totalschaden und ein zerstörter Ampelmast - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 28. Januar, gegen 11 Uhr an der Herner Straße / Hofsteder Straße ereignet hat. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein Autofahrer (26, aus Bochum) die Herner Straße in Richtung Herne. Als ein 47-jähriger ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:42

    POL-BO: Explosion im Keller: 81-Jähriger wird schwer verletzt

    Bochum (ots) - Bei einer Explosion in einem Reihenhaus in Bochum-Grumme ist ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus. Um kurz vor 18 Uhr ereignete das Unfallgeschehen im Keller eines Reihenhauses an der Flurstraße. Nach ersten Ermittlungen hatte der 81-jährige Wohnungsinhaber dort Arbeiten durchgeführt - dabei kam es wahrscheinlich zu der Explosion. Der Bochumer erlitt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren