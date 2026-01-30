Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecherin von Anwohnerin überrascht: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstag, 29. Januar, in Bochum-Weitmar bittet die Polizei um Hinweise.

Nach aktuellem Stand verschaffte sich eine bislang Unbekannte gegen 12.25 Uhr Zutritt in eine Wohnung im Bereich "An der Landwehr" (in der Nähe des Supermarkts).

Im Schlafzimmer traf die Einbrecherin auf die Anwohnerin (34) und flüchtete anschließend gemeinsam mit einem unbekannten Mann, der sich vor der Wohnung aufhielt.

Die tatverdächtige Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, 150 - 160 cm groß, kräftige Statur. Sie trug schwarze Kleidung, ein beiges Kopftuch und eine schwarze Tasche. Der Mann trug zur Tatzeit einen blauen Trainingsanzug, eine schwarze Weste und braun-weiße Schuhe.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell