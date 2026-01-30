PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunktkontrolle in Herne: Polizei und Netzwerkpartner überprüfen zahlreiche Fahrzeuge

Herne (ots)

Insgesamt 62 Fahrzeuge - darunter auch einige große Lastzüge - wurden im Rahmen eines Kontrolltages am Donnerstag, 29. Januar, im Herner Stadtgebiet überprüft. Einsatzkräfte der Polizei führten den Tag gemeinsam mit den Netzwerkpartnern Zoll, Bezirksregierung Arnsberg, Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und Stadt Herne durch.

Neben vier Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellten die Einsatzkräfte in 13 Fällen Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung, zum Beispiel gegen die Lenk- und Ruhezeiten, und in drei Fällen gegen die Ladungssicherung fest. 115 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, vier fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei einem Fahrzeugführer (33, aus Wald-Michelbach) führte ein Drogenvortest zu einem positiven Ergebnis auf Amphetamine. Nach der durchgeführten Blutprobe auf der Polizeiwache setzte er jedoch unvermittelt seine Fahrt fort. Weit kam er nicht: Die Beamten stoppten ihn und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Auch für einen E-Rollerfahrer (27, aus Bochum) endete die Fahrt am Kontrollpunkt. Nicht nur, dass er zu schnell unterwegs war; an dem Roller fehlte ein Versicherungskennzeichen, der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Folgen: Untersagung der Weiterfahrt, Blutprobe, Sicherstellung des Fahrzeugs und eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:30

    POL-BO: Falsche Techniker: Zwei Senioren werden von zwei unbekannten Männern betrogen

    Bochum (ots) - Unter dem Vorwand, Probleme am Fernsehprogramm zu beheben, sind auf dem Knüwerweg in Bochum zwei Senioren Betrügern zum Opfer gefallen. Die beiden angeblichen Techniker eines Telekommunikationsunternehmens klingelten um 11.30 Uhr am 29. Januar bei einem 85-jährigen Bochumer - wenig später auch bei einer 88-jährigen Bochumerin in einer anderen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:56

    POL-BO: Einbrecherin von Anwohnerin überrascht: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstag, 29. Januar, in Bochum-Weitmar bittet die Polizei um Hinweise. Nach aktuellem Stand verschaffte sich eine bislang Unbekannte gegen 12.25 Uhr Zutritt in eine Wohnung im Bereich "An der Landwehr" (in der Nähe des Supermarkts). Im Schlafzimmer traf die Einbrecherin auf die Anwohnerin (34) und flüchtete ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 15:31

    POL-BO: Bochumerin (82) wird in hilfloser Lage bestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Bereits am Dienstagabend, 27. Januar gegen 20.30 Uhr, ist eine 82-jährige Bochumerin in der Innenstadt Brückstraße in Höhe Große Beckstraße in Bochum gemein bestohlen worden. Die Seniorin war fußläufig unterwegs und stürzte auf dem Gehweg. Dabei ließ sie ihre Handtasche und die Einkaufsbeutel fallen. Zwei Männer eilten herbei und hal-fen ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren