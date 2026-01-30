Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunktkontrolle in Herne: Polizei und Netzwerkpartner überprüfen zahlreiche Fahrzeuge

Herne (ots)

Insgesamt 62 Fahrzeuge - darunter auch einige große Lastzüge - wurden im Rahmen eines Kontrolltages am Donnerstag, 29. Januar, im Herner Stadtgebiet überprüft. Einsatzkräfte der Polizei führten den Tag gemeinsam mit den Netzwerkpartnern Zoll, Bezirksregierung Arnsberg, Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und Stadt Herne durch.

Neben vier Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellten die Einsatzkräfte in 13 Fällen Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung, zum Beispiel gegen die Lenk- und Ruhezeiten, und in drei Fällen gegen die Ladungssicherung fest. 115 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, vier fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei einem Fahrzeugführer (33, aus Wald-Michelbach) führte ein Drogenvortest zu einem positiven Ergebnis auf Amphetamine. Nach der durchgeführten Blutprobe auf der Polizeiwache setzte er jedoch unvermittelt seine Fahrt fort. Weit kam er nicht: Die Beamten stoppten ihn und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Auch für einen E-Rollerfahrer (27, aus Bochum) endete die Fahrt am Kontrollpunkt. Nicht nur, dass er zu schnell unterwegs war; an dem Roller fehlte ein Versicherungskennzeichen, der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Folgen: Untersagung der Weiterfahrt, Blutprobe, Sicherstellung des Fahrzeugs und eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell