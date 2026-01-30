Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Techniker: Zwei Senioren werden von zwei unbekannten Männern betrogen

Bochum (ots)

Unter dem Vorwand, Probleme am Fernsehprogramm zu beheben, sind auf dem Knüwerweg in Bochum zwei Senioren Betrügern zum Opfer gefallen.

Die beiden angeblichen Techniker eines Telekommunikationsunternehmens klingelten um 11.30 Uhr am 29. Januar bei einem 85-jährigen Bochumer - wenig später auch bei einer 88-jährigen Bochumerin in einer anderen Wohnung auf derselben Straße.

Beide ließen die unbekannten Männer in ihre Wohnungen. Dabei wurden dem Senior Bargeld, Sparbuch und EC-Karte entwendet. Im Anschluss konnten die Männer unerkannt flüchten.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter

- männlich - 175 - 180cm groß - schlank - glattes, schwarzes Haar - schwarze Jacke - dunkle Hose - dunklere Haut

2. Täter

- männlich - 180 - 185cm groß - breite Statur - glattes, schwarzes Haar - schwarze Jacke - dunkle Hose - hellere Haut

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell