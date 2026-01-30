PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Techniker: Zwei Senioren werden von zwei unbekannten Männern betrogen

Bochum (ots)

Unter dem Vorwand, Probleme am Fernsehprogramm zu beheben, sind auf dem Knüwerweg in Bochum zwei Senioren Betrügern zum Opfer gefallen.

Die beiden angeblichen Techniker eines Telekommunikationsunternehmens klingelten um 11.30 Uhr am 29. Januar bei einem 85-jährigen Bochumer - wenig später auch bei einer 88-jährigen Bochumerin in einer anderen Wohnung auf derselben Straße.

Beide ließen die unbekannten Männer in ihre Wohnungen. Dabei wurden dem Senior Bargeld, Sparbuch und EC-Karte entwendet. Im Anschluss konnten die Männer unerkannt flüchten.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter

   - männlich
   - 175 - 180cm groß
   - schlank
   - glattes, schwarzes Haar
   - schwarze Jacke
   - dunkle Hose
   - dunklere Haut

2. Täter

   - männlich
   - 180 - 185cm groß
   - breite Statur
   - glattes, schwarzes Haar
   - schwarze Jacke
   - dunkle Hose
   - hellere Haut

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:56

    POL-BO: Einbrecherin von Anwohnerin überrascht: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstag, 29. Januar, in Bochum-Weitmar bittet die Polizei um Hinweise. Nach aktuellem Stand verschaffte sich eine bislang Unbekannte gegen 12.25 Uhr Zutritt in eine Wohnung im Bereich "An der Landwehr" (in der Nähe des Supermarkts). Im Schlafzimmer traf die Einbrecherin auf die Anwohnerin (34) und flüchtete ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 15:31

    POL-BO: Bochumerin (82) wird in hilfloser Lage bestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Bereits am Dienstagabend, 27. Januar gegen 20.30 Uhr, ist eine 82-jährige Bochumerin in der Innenstadt Brückstraße in Höhe Große Beckstraße in Bochum gemein bestohlen worden. Die Seniorin war fußläufig unterwegs und stürzte auf dem Gehweg. Dabei ließ sie ihre Handtasche und die Einkaufsbeutel fallen. Zwei Männer eilten herbei und hal-fen ihr ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:35

    POL-BO: Verkehrsunfall an der Herner Straße - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

    Bochum (ots) - Zwei verletzte Personen, zwei Autos mit Totalschaden und ein zerstörter Ampelmast - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 28. Januar, gegen 11 Uhr an der Herner Straße / Hofsteder Straße ereignet hat. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein Autofahrer (26, aus Bochum) die Herner Straße in Richtung Herne. Als ein 47-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren