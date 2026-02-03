PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Häusliche Gewalt: Tatverdächtiger (42) kommt in Untersuchungshaft - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum

Bochum (ots)

Ein 42-Jähriger aus Bochum hat seine getrennt lebende Ehefrau (48) mit einem Messer angegriffen, die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Mord.

Die 48-Jährige und der 42-Jährige hatten sich kürzlich getrennt. Im Rahmen von Streitigkeiten griff der 42-Jährige seine Ehefrau in ihrer Wohnung im Bereich der Wattenscheider Straße, Ecke Cheruskerstraße in Bochum-Mitte am Montag, 2. Februar, mit einem Messer an. Die 48-Jährige erlitt eine leichte Verletzung an der Hand, flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den nicht polizeibekannten Tatverdächtigen kurz darauf fest; das Messer stellten sie sicher.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für den 42-Jährigen an.

Eine Mordkommission unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 14:02

    POL-BO: Nächtlicher Einbruch in Kiosk - Unbekannte entwenden Tabakwaren

    Bochum (ots) - Zu einem Einbruch in einen Kiosk ist es in der Nacht auf den 2. Februar auf der Herner Straße im Bereich Riemke Markt in Bochum gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Einbrecher warfen die Scheibe zum Verkaufsbereich des Geschäfts ein und entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Eine Beschreibung der Kriminellen ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:34

    POL-BO: "Gib mir, was du hast": Herner (30) von zwei Unbekannten ausgeraubt

    Herne (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubdelikts am Montag, 2. Februar, in Herne und sucht nach zwei Tatverdächtigen. Nach bisherigem Stand war ein 30-jähriger Herner gegen 18.15 Uhr zu Fuß im Bereich Bebelstraße/Von-der-Heyd-Straße unterwegs, als er vor dem dortigen Lebensmittelladen von zwei bislang Unbekannten angesprochen wurde. Mit den ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:35

    POL-BO: Bochumerin (71) am Geldautomaten beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Raubdelikt an einem Geldautomaten und bittet um Zeugenhinweise. Als eine Bochumerin (71) am Montag, 2. Februar, gegen 12.50 Uhr an einem Geldautomaten einer Bankfiliale an der Markstraße 415 Geld abheben wollte, wurde sie plötzlich von mehreren Unbekannten zur Seite gestoßen. Die Personen entnahmen das Geld aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren