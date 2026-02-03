Polizei Bochum

POL-BO: Häusliche Gewalt: Tatverdächtiger (42) kommt in Untersuchungshaft - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum

Bochum (ots)

Ein 42-Jähriger aus Bochum hat seine getrennt lebende Ehefrau (48) mit einem Messer angegriffen, die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Mord.

Die 48-Jährige und der 42-Jährige hatten sich kürzlich getrennt. Im Rahmen von Streitigkeiten griff der 42-Jährige seine Ehefrau in ihrer Wohnung im Bereich der Wattenscheider Straße, Ecke Cheruskerstraße in Bochum-Mitte am Montag, 2. Februar, mit einem Messer an. Die 48-Jährige erlitt eine leichte Verletzung an der Hand, flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den nicht polizeibekannten Tatverdächtigen kurz darauf fest; das Messer stellten sie sicher.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für den 42-Jährigen an.

Eine Mordkommission unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell