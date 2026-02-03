PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Nächtlicher Einbruch in Kiosk - Unbekannte entwenden Tabakwaren

Bochum (ots)

Zu einem Einbruch in einen Kiosk ist es in der Nacht auf den 2. Februar auf der Herner Straße im Bereich Riemke Markt in Bochum gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbrecher warfen die Scheibe zum Verkaufsbereich des Geschäfts ein und entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Eine Beschreibung der Kriminellen oder eine genaue Tatzeit liegen nicht vor.

Wer hat in der Nacht auf der Herner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-8135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

