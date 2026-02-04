Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Herne: Autofahrerin fährt gegen Straßenlaterne und wird verletzt

Herne (ots)

Leicht verletzt wurde eine Seniorin (95, aus Herten) bei einem Alleinunfall am Dienstag, 3. Februar, in Herne-Sodingen.

Nach bisherigem Stand war die die Hertenerin gegen 8.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Sodinger Straße unterwegs war. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie im Kreuzungsbereich Sodinger Straße/Gysenbergstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Die 95-Jährige erlitt einen Schock und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurde.

An dem Fahrzeug und der Laterne entstand nach einer ersten Schätzung der Beamten ein Sachschaden von 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell