Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Mit einem Schraubendreher hat ein Unbekannter versucht, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Dabei wurde er gefilmt. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei nun Fotos und fragt: Wer kennt diesen Mann?

- Die Bilder finden Sie im polizeilichen Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/193915. - Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt.

Die Tat hat sich am 20. August 2025 (Mittwoch) in Herne ereignet. Der Tatverdächtige näherte sich gegen 5.50 Uhr mit einem Fahrrad und versuchte, im Bereich der Breddestraße die Tür eines Mehrfamilienhauses mit einem Schraubendreher aufzubrechen. Dabei wurde er von einem Anwohner gestört und flüchtete.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell