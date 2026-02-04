PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall am Castroper Hellweg - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 2. Februar, gegen 12.10 Uhr am Castroper Hellweg, an dem ein Junge im Grundschulalter beteiligt war, bittet die Polizei um Hinweise.

Ein Autofahrer (70, aus Bochum) fuhr auf dem Castroper Hellweg stadteinwärts, als in Höhe der Hausnummer 473 nach aktuellem Kenntnisstand plötzlich ein Junge auf die Fahrbahn lief und gegen die Beifahrertür stieß.

Der 70-Jährige hielt sofort an, um sich nach dem Wohlergehen des Kindes zu erkundigen. Auch ein Zeuge, der den Vorfall von der anderen Straßenseite aus gesehen hatte, kam hinzu. Auf den ersten Blick schien der Junge unverletzt. Als die beiden Männer vorsorglich einen Rettungswagen anrufen wollten, lief das Kind weg.

Nach aktuellem Sachstand ist am Auto kein Sachschaden entstanden. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0234 909-5206.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

