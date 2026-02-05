Polizei Bochum

POL-BO: Raub im Stadtgarten Wattenscheid - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Mittwoch, 4. Februar, in Bochum-Wattenscheid hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach zwei tatverdächtigen Männern.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 29-jährige Bochumerin gegen 15.30 Uhr im Stadtgarten unterwegs, als sie in Höhe der Freilichtbühne unvermittelt von zwei Unbekannten von hinten angegangen wurde. Einer der Tatverdächtigen bedrohte die Bochumerin mit einem Messer und forderte die Herausgabe ihrer Geldbörse.

Als die 29-Jährige dem nachkam, entnahm der Mann Bargeld aus dem Portemonnaie. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen aus dem Park und liefen in Richtung der Wattenscheider Innenstadt. Die Bochumerin erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Der Hauptverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 - 1,80 m groß, etwa 25 - 30 Jahre alt, korpulent, Glatze, laut Zeugenaussagen "westeuropäisches Erscheinungsbild". Er trug einen blauen Pullover, rote Schuhe und einen blauen Mundschutz.

Der andere Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: ca. 1,75 - 1,80 m groß, etwa 35 - 40 Jahre alt, normale Statur, kurze dunkle Haare, laut Zeugenaussagen "etwas dunklere Hautfarbe". Unter dem rechten Auge hatte der Mann ein kleines (drei bis vier Zentimeter) Tattoo, welches "tränenähnlich" aussah, er trug ebenfalls eine blaue medizinische Maske im Gesicht.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den beiden Unbekannten machen? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell