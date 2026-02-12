PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Heiligenhafen
Verkehrsunfall - Pkw auf dem Dach

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.02.2026) ereignete sich gegen 09:15 Uhr auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person mutmaßlich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem grauen BMW die Bundesautobahn 1, als er kurz hinter der Anschlussstelle Jahnsdorf zunächst nach links an die Mittelleitplanke geriet und schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Da der Fahrzeugführer aus Hamburg sich nicht eigenständig aus dem Wagen befreien konnte, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Fahrbahn in Richtung Norden bis 10:15 Uhr komplett.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Unfallursache ist derzeit unklar. Es wird geprüft, ob Glätte eine Rolle gespielt haben könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 10:15

    POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Folgemeldung: Tote Frau aus Ostsee geborgen

    Lübeck (ots) - Dienstagabend (10.02.2026) wurde eine leblose Frau nahe der Seebrücke in Timmendorfer Strand von einem Passanten entdeckt. Rettungskräfte stellten den Tod der Frau fest. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hatte die Ermittlungen zur Identität und den Todesumständen aufgenommen. Inzwischen konnte die Frau identifiziert werden. Die Polizei konnte die ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:04

    POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Tote Frau aus Ostsee geborgen

    Lübeck (ots) - Ein Passant entdeckte am Dienstagabend (10.02.2026) eine leblose Frau nahe der Seebrücke in Timmendorfer Strand und verständigte die Rettung. Die Frau wurde tot geborgen. Die Identität sowie die Todesumstände sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Schwartau. Ein 66-Jähriger Lübecker hätte beim Spaziergang gegen 22.40 Uhr Licht ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:52

    POL-HL: Lübeck/Kücknitz Pferd allein auf der Autobahn unterwegs

    Lübeck (ots) - Mittwochmorgen (11.02.2026) meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei ein Pferd im Bereich der Bundesstraße B 75 im Übergang zur Autobahn A 226. Die Polizei stoppte den Verkehr und konnte das Pferd bei der Anschlussstelle Dänischburg wegführen. Die Halterin aus Kücknitz holte das unverletzte Tier ab und brachte es zurück zum Stall. Gegen 07.15 Uhr lief ein Pferd auf der Bundesstraße 75 unweit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren