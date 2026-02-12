Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Heiligenhafen

Verkehrsunfall - Pkw auf dem Dach

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.02.2026) ereignete sich gegen 09:15 Uhr auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person mutmaßlich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem grauen BMW die Bundesautobahn 1, als er kurz hinter der Anschlussstelle Jahnsdorf zunächst nach links an die Mittelleitplanke geriet und schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Da der Fahrzeugführer aus Hamburg sich nicht eigenständig aus dem Wagen befreien konnte, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Fahrbahn in Richtung Norden bis 10:15 Uhr komplett.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Unfallursache ist derzeit unklar. Es wird geprüft, ob Glätte eine Rolle gespielt haben könnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell