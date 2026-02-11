PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Kücknitz Pferd allein auf der Autobahn unterwegs

Lübeck (ots)

Mittwochmorgen (11.02.2026) meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei ein Pferd im Bereich der Bundesstraße B 75 im Übergang zur Autobahn A 226. Die Polizei stoppte den Verkehr und konnte das Pferd bei der Anschlussstelle Dänischburg wegführen. Die Halterin aus Kücknitz holte das unverletzte Tier ab und brachte es zurück zum Stall.

Gegen 07.15 Uhr lief ein Pferd auf der Bundesstraße 75 unweit des Überganges zur Autobahn A 226 in Richtung Bad Schwartau. Mehrere Autofahrer meldeten die Sichtung der Polizei, die den Verkehr in dem Bereich stoppte. Das Pferd blieb kurz vor der Anschlussstelle Dänischburg stehen und konnte von einem Polizeibeamten am Halfter festgehalten und von der Fahrbahn geführt werden. Die Richtungsfahrbahn Bad Schwartau wurde daraufhin wieder frei gegeben.

Zwischenzeitlich konnte nach Hinweisen die Halterin des Tieres erreicht werden. Die Frau holte ihr unverletztes Pferd ab und führte es dann zurück zum Stall in Kücknitz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:40

    POL-HL: OH - Kellenhusen / Folgemeldung: Vermisste Person

    Lübeck (ots) - Die am 07.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 53-Jährigen aus Grube wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Vermisste wurde am 27.11.2025 tot in einem Waldstück bei Dahme aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Um eine Löschung der Lichtbilder wird gebeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:02

    POL-HL: OH - Bad Schwartau / Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

    Lübeck (ots) - Am Dienstagabend (10.02.205) ereignete sich in Bad Schwartau ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Frau Verletzungen erlitt. Die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 22:00 Uhr befuhr eine 57-jährige Fahrzeugführerin eines schwarzen Opel die Hauptstraße in Bad Schwartau in Richtung der Cleverbrücker Straße, als ein schwarzer VW ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 15:20

    POL-HL: HL-Innenstadt / Kassenautomaten von öffentlichen WC-Anlagen aufgebrochen

    Lübeck (ots) - Am Montag (09.02.2026) und am Dienstag (10.02.2026) brachen zum Teil unbekannte Personen An der Obertrave und in der Wallstraße in Lübeck Kassenautomaten von zwei öffentlichen WC-Anlagen auf. Die Höhe des entwendeten Bargelds beläuft sich auf wenige Euro, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte des 1. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren