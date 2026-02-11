Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Kücknitz Pferd allein auf der Autobahn unterwegs

Lübeck (ots)

Mittwochmorgen (11.02.2026) meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei ein Pferd im Bereich der Bundesstraße B 75 im Übergang zur Autobahn A 226. Die Polizei stoppte den Verkehr und konnte das Pferd bei der Anschlussstelle Dänischburg wegführen. Die Halterin aus Kücknitz holte das unverletzte Tier ab und brachte es zurück zum Stall.

Gegen 07.15 Uhr lief ein Pferd auf der Bundesstraße 75 unweit des Überganges zur Autobahn A 226 in Richtung Bad Schwartau. Mehrere Autofahrer meldeten die Sichtung der Polizei, die den Verkehr in dem Bereich stoppte. Das Pferd blieb kurz vor der Anschlussstelle Dänischburg stehen und konnte von einem Polizeibeamten am Halfter festgehalten und von der Fahrbahn geführt werden. Die Richtungsfahrbahn Bad Schwartau wurde daraufhin wieder frei gegeben.

Zwischenzeitlich konnte nach Hinweisen die Halterin des Tieres erreicht werden. Die Frau holte ihr unverletztes Pferd ab und führte es dann zurück zum Stall in Kücknitz.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell