Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Kellenhusen
Folgemeldung: Vermisste Person

Lübeck (ots)

Die am 07.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 53-Jährigen aus Grube wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Die Vermisste wurde am 27.11.2025 tot in einem Waldstück bei Dahme aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Um eine Löschung der Lichtbilder wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

